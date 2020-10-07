Кулеба запросив Велику Британію приєднатися до Кримської платформи

Кулеба та Рааб також домовилися підтримувати політико-дипломатичний тиск на Росію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у рамках візиту Президента України Володимира Зеленського до Великої Британії запросив Сполучене Королівство до участі у Кримській платформі.

Про це йдеться у заяві на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що у рамках візиту Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом.

"Дмитро Кулеба поінформував Домініка Рааба про створення Кримської платформи - нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму - та запросив Велику Британію до участі у ньому", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Кулеба та Рааб домовилися підтримувати політико-дипломатичний тиск на Росію з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".