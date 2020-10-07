Велика Британія передасть Україні військову техніку та зброю

Йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння.

Україна і Велика Британія домовилися про передачу до ЗСУ британської військової техніки та новітнього високоточного озброєння. Представники королевства також візьмуть участь у будівництві об’єктів базування ВМС України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони України.

Відповідний меморандум про наміри між Міноборони України і Міноборони Великої Британії про співробітництво з розвитку та підвищення спроможностей ВМС ЗСУ підписано у ході офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Сполученого Королівства.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України.

"Реалізація цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність вітчизняних ВМС з військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України і дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології", - приводить видання слова Андрія Тарана.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани Великобританії оснастити українські Збройні сили сучасними ракетними катерами, сумісними зі стандартами НАТО. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Британські «термінатори» для України".