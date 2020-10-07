Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів

"Чорні скриньки" АН-26, який розбився 25 вересня у Харківській області, розшифрували та виявили грубі порушення.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр-міністр Олег Уруський.

"На сьогодні можна констатувати, що за результатами дешифрування бортових самописців повністю відновлено трагічний шостий політ літака Ан-26Ш, а також встановлено зміст перемовин, як між членами екіпажу, так і з керівництвом польотів... Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень, як у виконання польотних завдань, так і в організації польотів загалом", - написав Уруський.

За його словами, встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску по "ИКМ" (вимірювач крутного моменту). Це сталося в наслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.

Зараз урядова комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш продовжує свою роботу.

Нагадаємо, літак Ан-26 Збройних сил України впав близько 21 години 25 вересня, на відстані 2 км від військового аеродрому біля міста Чугуїв. Після падіння літак загорівся.

На місці трагедії ввечері знайшли тіла 25 загиблих. Наступного дня у лікарні помер один із двох курсантів, які вижили. Він отримав 90% опіків тіла, хлопцю було 20 років.

Один курсант, В'ячеслав Золочевський, був доставлений до військового шпиталю Харкова.

Загалом на борту було 27 осіб з 11 областей - 20 курсантів Харківського університету ПС ЗСУ та 7 членів екіпажу. Літак виконував тренувальні польоти.

Кримінальні справи за фактом авіакатастрофи відкрили Офіс Генпрокурора та Держбюро розслідувань.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.