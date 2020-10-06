Суддя залишив скаргу без розгляду та відхилив клопотання про взяття Антоненка на поруки.

Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу захисту підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка (Ріффмастера), якого 28 вересня Шевченківський райсуд Києва залишив під арештом.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Суддя залишив апеляцію без розгляду і відхилив клопотання про взяття Антоненка на поруки.

На засіданні Антоненку дозволили вийти з "клітки" та сидіти поруч з адвокатами: Дмитром Круговим і Станіславом Куликом.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

"Спасибі всім, хто прийшов. Безлад у МВС триває. Ви все бачите, чуєте, - нічого ми не вигадуємо. Мантра та ж сама, що з 12 грудня 2019 року. Без змін. Що поробиш - будемо боротися. Разом - сила, разом до кінця ", - сказав Антоненко після засідання.

Після цього на нього наділи наручники і вивели з зали суду.

До і під час засідання біля будівлі суду перебували активісти, які прийшли підтримати Антоненка. Вони скандували: "Ріф, ми з тобою" і "Відпускай". Рішення судді вони зустріли вигуками "Ганьба" і "Свободу Ріффмастеру".

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Оновлено. Після засідання активісти почали запалювати файєри і намагалися перекрити дорогу та заблокувати машину Нацгвардії, щоб не дати вивезти Антоненка. Між ними та правоохоронцями сталася невелика потасовка. На місці чергували медики швидкої допомоги.

Про затриманих не повідомлялося.

Фото: суд, Антоненко

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив лікарку Кузьменко під цілодобовий домашній арешт. Антоненка суд залишив під вартою.

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти Кузьменко та Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання в рамках розгляду справи. На ньому було ухвалено, що справу розглядатиме суд присяжних. 28 вересня було визначено склад суду . Згідно з протоколом, основними присяжними в цьому кримінальному провадженні визначені Григорій Фірсов, Наталія Глоба та Юрій Михайленко. Запасними присяжними визначені Юрій Федоренко та Людмила Яковенко. Головуюча суддя на засіданні - Оксана Голуб, також у засіданні бере участь суддя Марина Антонюк.