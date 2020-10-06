З початку року Служба безпеки України вилучила зі схронів незаконних збройних формувань на Донбасі понад 137 кілограмів тротилу, пластиду і артилерійського пороху, більш ніж 40 одиниць вогнепальної зброї та майже 100 тисяч боєприпасів.

Ці схрони були облаштовані в районі проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, три масштабні схрони виявлено на Луганщині. Там вилучено тротил, запали, гранати РГД і Ф-1, автомат Калашникова, пістолет і велику кількість набоїв.

"У ході слідства встановлено причетність диверсантів до мінування мостів, а також ділянок залізничних та автошляхів у Лисичанському і Попаснянському районах. Трьом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ст. 263 Кримінального кодексу України. Одного з фігурантів заарештовано, наразі він перебуває під вартою. Інших учасників групи оголошено у розшук", - йдеться в повідомленні.

На Донеччині у приватному будинку члена НЗФ, який наразі переховується від слідства на окупованих територіях, співробітники СБУ знайшли протитанкову міну ТМ-62М, ручний протитанковий гранатомет, 5 підствольних гранат і 10 корпусів від гранат Ф-1 та РГД-5. Також виявлено детонатор для міни МВЧ-62, дев’ять запалів УЗРГМ і УЗРГМ-2 та 600 патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, за результатами розслідувань злочинів, пов’язаних з торгівлею зброєю, співробітники спецслужби затримали учасників трьох міжрегіональних організованих угруповань.

Основним каналом продажу зброї для зловмисників були представників криміналітету. Завдяки вилученню ця зброя та вибухівка не будуть використані проти мирних громадян.

Наразі 13 фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Двох зловмисників засуджено до різних термінів ув’язнення.

Раніше повідомляли, що СБУ заблокувала постачання в "ДНР" продуктів на мільйони гривень.