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Доставка з eBay – вигідні умови з хорошими цінами

Доставка з eBay – вигідні умови з хорошими цінами
Фото: eBay

Магазин eBay на сьогоднішній день може вважати одним з найбільших в світі з можливість замовлення і доставки в будь-яку точку світу. Більшість товарів на цьому майданчику є унікальними в своєму роді, незвичайними і високоякісними. Вибирати з каталогу одне задоволення, але іноді можуть виникнути проблеми з оформленням покупки.

Не всі продавці готові відправляти товари в Україну. З цієї причини потрібно користуватися послугами посередників. Ним є компанія «UsainUA», яка бере товари на американську адресу з наступною доставкою в Україну. Всі процеси контролюються досвідченими фахівцями, гарантуючи якість і стабільність у співпраці.

Як купувати на eBay?

Інструкція по вибору і подальшої покупки на сайті залишається незмінною. Єдина відмінність в тому, що вказується адреса доставки від компанії «UsainUA». Така покупка на ebay в будь-якому випадку буде безпечною, адже компанія відповідально підходить до процедури оформлення всіх угод.

Сервіс пропонує вигідні умови співпраці в усіх напрямках і незалежно від категорій товарів:

1.     Фіксована оплата. Клієнти повинні оплачувати тільки встановлену вартість без прихованих комісій і додаткових платежів.

2.     Захист інтересів покупців. При виникненні будь-яких суперечок на допомогу прийдуть відповідальні менеджери компанії.

3.     Швидка доставка. Мінімальний час доставки складає 8 днів, при цьому гарантується доставка в стислі терміни, забезпечивши клієнтів товарами вже і зараз.

4.     Відповідальність за посилки. Клієнтам не доведеться переживати за збереження і якість товару, адже за посилки відповідають представники «UsainUA».

При відповідному виборі одягу, взуття, аксесуарів і різноманітних інших категорій товарів клієнтам вдасться істотно заощадити і отримати вигідні умови співпраці.

Пошук товарів

Придбати товар можна по аукціону або за фіксованою вартістю. Необхідно враховувати всі нюанси, попередньо отримавши консультацію у представників компанії. Також в спеціальну форму ви можете надіслати посилання на товар і вказати необхідні параметри. Менеджери самі все підберуть і сформують замовлення на ім'я клієнта.

Доставка посилок в Україні доступна кур'єром або на склад Нової Пошти. Кожен з варіантів зручний і вигідний під конкретні запити покупця, при цьому варіанти будуть відрізнятися вартістю, і цей фактор варто врахувати. Сама оплата послуг доступна через банківські карти, системи міжнародних платежів і навіть через криптовалюту.

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