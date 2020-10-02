Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду

Вирок колишньому президенту Віктору Януковичу, винесений Оболонський районним судом Києва, залишено чинним рішенням Київського апеляційного суду.
Про це повідомила прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган.
"Громадянин Янукович, він же президент-втікач, визнаний винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництві у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України, засуджений до 13 років позбавлення волі", - наголосила вона.
Колишній генпрокурор Юрій Луценко опублікував копію рішення суду.
Адвокат Януковича Віталій Седюк розкритикував рішення апеляційного суду та пообіцяв оскаржити його у Верховному суді.
Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).
У березні суддю Оболонського райсуду Костянтина Васалатія тимчасово відсторонили від правосуддя. Раніше, у лютому, друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Васалатія до дисциплінарної відповідальності, усунувши його від роботи на пів року. У серпні 2019 року Васалатій був відсторонений від виконання обов'язків на пів року.