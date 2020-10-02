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Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду

У січні минулого року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента до 13 років позбавлення волі.

Апеляційний суд Києва залишив чинним вирок Януковичу у справі про державну зраду
Фото: ЕPA/UPG

Вирок колишньому президенту Віктору Януковичу, винесений Оболонський районним судом Києва, залишено чинним рішенням Київського апеляційного суду.

Про це повідомила прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган.

"Громадянин Янукович, він же президент-втікач, визнаний винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництві у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України, засуджений до 13 років позбавлення волі", - наголосила вона.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко опублікував копію рішення суду.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Адвокат Януковича Віталій Седюк розкритикував рішення апеляційного суду та пообіцяв оскаржити його у Верховному суді.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

У березні суддю Оболонського райсуду Костянтина Васалатія тимчасово відсторонили від правосуддя. Раніше, у лютому, друга Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Васалатія до дисциплінарної відповідальності, усунувши його від роботи на пів року. У серпні 2019 року Васалатій був відсторонений від виконання обов'язків на пів року.

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