​Секретар міськради Борисполя, якого Зеленський назвав "розбійником", балотується у мери міста

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого президент Володимир Зеленський назвав "розбійником" та "чортом" і вигнав з наради, балотується у мери Борисполя.

Про це повідомляє Бориспільська міська територіальна виборча комісія.

Зазначається, що Годунок іде на вибори міського голови від Радикальної партії Олега Ляшка.

"Іду воювати проти хапуг і хабарників банди Федорчука, які розкрадають і грабують наше місто", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, у липні 2019 року Зеленський під час зустрічі з керівниками Київської області вигнав Годунка, назвавши "розбійником" через його судимість. Між ними відбулася суперечка під час обговорення будівництва лікарні в Борисполі. Протягом перепалки Зеленський заявив, що Годунка засудили за розбій з важкими тілесними ушкодженнями, назвав чиновника "розбійником" і вигнав з зали.

Годунок у відповідь згадав інавгураційну промову Зеленського і вигукнув "усі ми президенти", на що президент сказав: "Ти точно не президент. Оскільки у президента немає криміналу".

"Іди гуляй, господи", - сказав Зеленський, коли Годунок виходив із залу.

Крім того, коли охорона президента силою вивела чиновника із зали, глава держави сказав, що зателефонує з цього приводу своєму другу, голові СБУ Івану Баканову, що було чітко чутно через увімкнені мікрофони.

У свою чергу Годунок заявив про намір подати на Зеленського до суду, проте пізніше відмовився від цієї ідеї. За його словами, цей скандал використовують російські, а також підконтрольні Петру Порошенку ЗМІ для «розхитування ситуації» в країні.

29 серпня 2019 року Ярослав Годунок побив громадського активіста Ігоря Петровскіса в будівлі міськради - у листопаді секретарю Бориспільської міськради повідомили про підозру в хуліганстві, обвинувальний акт уже передали до суду.