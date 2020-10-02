Міськрада Харкова спростувала чутки про смерть Кернеса

У мерії запевняють, що життю та працездатності міського голови загрози немає.

Повідомлення про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса не відповідають дійсності. Загрози життю та діяльності міського голови немає.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Харківської міської ради 2 жовтня.

"Харківська міська рада та її виконавчий комітет з усією відповідальністю заявляють: життєдіяльності і працездатності міського голови Геннадія Кернеса загрози немає. Хвиля чуток про його нібито смерть, яка накрила вчора ввечері харківські пабліки та соцмережі, - не більше, ніж фейк, виготовленням і розповсюдженням якого займаються політичні опоненти чинного мера, в тому числі й ті, хто конкурує з ним за посаду міського голови на майбутніх виборах", - сказано в документі.

У мерії Харкова нагадали, що Геннадій Кернес проходить лікування у берлінській клініці "Шаріте". Відсутність будь-якого відеозвернення Геннадія Кернеса до городян у міськраді пояснили тим, що відділення, в якому перебуває Кернес, має чіткий регламент своєї роботи, "який не передбачає у пацієнта і тих, хто його відвідує, ніяких гаджетів".

"Кілька днів тому професор клініки Норберт Сутторп дав офіційні роз'яснення щодо здоров'я Геннадія Кернеса. «Він прогресує з кожним днем, і ми сподіваємося на його повне одужання», - сказано в офіційному листі професора", - наголошується в заяві.

У мерії акцентували на тому, що клініка "Шаріте" є одним з найкращих лікувальних закладів світу, "що ніколи не ставить свою репутацію під удар приховуванням або фальсифікацією інформації про здоров'я свого пацієнта". Автори заяви закликали харків'ян, представників ЗМІ та адміністраторів пабліків у соцмережах не поширювати фейки про здоров'я Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, з 10 вересня Кернес перебуває на лікарняному. Повноваження міського голови виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

15 вересня в міськраді офіційно підтвердили, що Кернес захворів на коронавірус. Зараз він перебуває на лікуванні у Німеччині.

23 вересня "Блок Кернеса" затвердив його кандидатом на посаду мера Харкова.