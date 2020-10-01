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Марина Порошенко повідомила про негативний тест на Covid-19

"Я продовжую виборчу кампанію".

Марина Порошенко повідомила про негативний тест на Covid-19
Фото: EPA/UPG

Марина Порошенко, котра бере участь у виборах до Київської міської ради на чолі «Європейської Солідарності», здала тест на Covid-19 та отримала негативний результат. Про це повідомив сайт партії.

"Хочу повідомити, що сьогодні я отримала результати повторного тесту і вони знову виявилися негативними. Тому я продовжую виборчу кампанію на чолі команди «Європейської Солідарності» до Київської міської ради. Розуміючи всю складність ситуації з коронавірусом в країні, ми більше зосередимо нашу кампанію якраз на вирішенні проблем медицини, освіти та економіки, які значно загострилися саме зараз", - зазначила Порошенко.

Вона також додала, що Петро Порошенко продовжує боротися з хворобою.

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