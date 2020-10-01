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Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус

Надзвичайний стан введуть на один місяць.

Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
Фото: EPA/UPG

Чехія з 5 жовтня вводить надзвичайний стан через коронавірус. Уряд країни схвалив пропозицію міністра охорони здоров'я Романа Примули.

Про це повідомляє чеський портал 420on.cz.

"Ми перебуваємо в ситуації, яка не розвивається сприятливо. Ми наближаємося до цифр, які починають обмежувати можливості нашої системи охорони здоров'я", - сказав Примула.

За його словами, на цей час у лікарнях більше немає вільних місць, і в разі подальшого зростання кількості інфікованих COVID-19 ця ситуація позначатиметься на інших пацієнтах.

Надзвичайний стан буде введено на місяць. Якщо епідеміологічна ситуація покращиться, ці обмеження знімуть через два тижні. Серед прийнятих міністерством охорони здоров'я заходів - зокрема, закриття середніх шкіл у районах підвищеного ризику і введення обмежень на кількість учасників культурних, спортивних та інших масових акцій.

З понеділка в Чехії кількість людей на заходах у приміщенні має становити 10 осіб, на акціях надворі - до 20 осіб. Буде заборонено проведення великих концертів, спортивні заходи будуть проходити без глядачів. З 5 жовтня заплановано також обмежити заняття співом і фізкультурою в початкових школах і заняття на гуртках. У ресторанах за одним столом зможуть сидіти не більш ніж шестеро осіб.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 34 159 512 випадків захворювання на коронавірус, 1 018 793 пацієнти померли. Одужали 25 430 643 людини.

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