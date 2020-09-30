Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger

Користувачі соціальних мереж Instagram і Facebook Messenger тепер можуть обмінюватися повідомленнями.

Про це повідомляє Іndependent.

Після оновлення у користувачів з'являться нові можливості, в тому числі - нові кольори для чатів, реакції на смайлики, тощо.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що планує зробити Facebook приватною соціальною мережею. Зазначалося, що Messenger, Instagram Direct і WhatsApp буде об'єднано у єдину платформу повідомлень.

Користувачі сподіваються, що це покращить стан Facebook на фоні критики після інших оновлень.

Нагадаємо, українська аудиторія Facebook налічує 15 млн, Instagram - 13 млн користувачів. Згідно з дослідженням, майже у всіх областях та обласних центрах України лідером з використання залишається Facebook; винятком є Харківська область, де Instagram має 36% проникнення проти 32% у Facebook, а також Одеська і Запорізька області, де обидві соцмережі мають однаковий рівень проникнення (39% і 32% відповідно).

За темпами приросту проникнення Instagram лідирує в більшості областей і в половині обласних центрів.