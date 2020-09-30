Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа и Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
Ні обіцянок, ні пробачень
Ні обіцянок, ні пробачень
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
ГоловнаСвіт

Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger

Нові функції з'являться після оновлення.

Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger
Фото: fm.cnbc.com

Користувачі соціальних мереж Instagram і Facebook Messenger тепер можуть обмінюватися повідомленнями.

Про це повідомляє Іndependent.

Після оновлення у користувачів з'являться нові можливості, в тому числі - нові кольори для чатів, реакції на смайлики, тощо.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що планує зробити Facebook приватною соціальною мережею. Зазначалося, що Messenger, Instagram Direct і WhatsApp буде об'єднано у єдину платформу повідомлень.

Користувачі сподіваються, що це покращить стан Facebook на фоні критики після інших оновлень.

Нагадаємо, українська аудиторія Facebook налічує 15 млн, Instagram - 13 млн користувачів.  Згідно з дослідженням, майже у всіх областях та обласних центрах України лідером з використання залишається Facebook; винятком є Харківська область, де Instagram має 36% проникнення проти 32% у Facebook, а також Одеська і Запорізька області, де обидві соцмережі мають однаковий рівень проникнення (39% і 32% відповідно).

За темпами приросту проникнення Instagram лідирує в більшості областей і в половині обласних центрів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також