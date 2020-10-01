Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть Путін

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що за його отруєнням речовиною "Новачок" стоїть президент Росії Володимир Путін.

Про це він заявив в інтерв'ю тижневику Der Spiegel, передає Deutsche Welle.

"Я стверджую, що за цим злочином стоїть Путін, і у мене немає інших версій того, що сталося", - сказав він.

Навальний наголосив, що він не відчуває страху і має намір повернутися в Росію.

"Моя задача тепер - залишатися безстрашним. І у мене немає страху!" - сказав він. Згадуючи про момент отруєння, Навальний розповів: "Ти не відчуваєш ніякого болю, але знаєш, що вмираєш".

Глава фонду Cinema for Peace Яка Бізіля, який організував перевезення Навального на лікування до Німеччини, висловив думку, що опозиціонеру буде потрібно ще не менше одного місяця на відновлення після отруєння.

Замах на життя Навального стане однією з тем саміту ЄС у Брюсселі. Очікується, що учасники цієї зустрічі приймуть спеціальну заяву, у якій засудять спробу замаху і вимагатимуть від влади Росії ретельного розслідування.

Нагадаємо, Навальний знепритомнів 22 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську опозиціонера госпіталізували. 22 серпня його доставили для лікування в Берлін. 19 діб політик перебував у штучній комі. 10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання берлінської клініки "Шаріте" провели токсикологічний аналіз і виявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Пізніше до аналогічних висновків незалежно один від одного прийшли лабораторії в Швеції і Франції. Москва заперечує всі звинувачення.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння Навального.