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ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії

Суд просить сторони конфлікту якомога швидше проінформувати його про заходи, вжиті для виконання їхніх зобов'язань.

ЄСПЛ зобов'язав Азербайджан і Вірменію зупинити військові дії
Будівля Європейського суду, Люксембург
Фото: The Independent

Європейський суд з прав людини на запит Вірменії зобов'язав Вірменію та Азербайджан тимчасово утриматися від військових дій на тлі останнього загострення в Нагірному Карабаху.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄСПЛ.

"29 вересня 2020 року, вважаючи, що нинішня ситуація створює ризик серйозних порушень Конвенції з прав людини, ЄСПЛ прийняв рішення застосувати правило 39 Регламенту суду. З метою запобігання таким порушенням і відповідно до правила 39 суд закликав як Азербайджан, так і Вірменію утримуватися від вжиття будь-яких заходів, зокрема військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного населення, включаючи загрозу його життю і здоров'ю, і виконувати свої зобов'язання за Конвенцією, особливо щодо статті 2 (право на життя) і статті 3 (заборона тортур і нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання)", - йдеться в повідомленні.

ЄСПЛ також просить сторони якомога швидше проінформувати його про заходи, вжиті для виконання їхніх зобов'язань.

Суд може застосувати заходи, які є обов’язковими для держави на підставі правила 39 Регламенту Європейського суду з прав людини.

ЄСПЛ застосовує тимчасові заходи тільки проти тої держави, яка підписала конвенцію з прав людини і лише тоді, коли,  суд дійшов до висновку, що заявник буде мати дійсно серйозний ризик незворотної шкоди у разі, якщо захід не буде застосовано.

Нагадаємо, сьогодні Радбез ООН закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії. ООН вважає, що сторони конфлікту мають продовжити співпрацю з Мінською групою ОБСЄ.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

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