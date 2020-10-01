​Венедіктова у липні 2020 року відмовилася відкрити провадження щодо "слуги народу" Халімона, - "Схеми"

Журналісти отримали аудіозаписи, які можуть про це свідчити.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у липні 2020 року відмовилася відкрити кримінальне провадження на прохання детективів Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона через ймовірне вимагання ним неправомірної вигоди, попри аудіозаписи, які можуть про це свідчити.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Спочатку в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що в липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але днями за результатами "особистого прийому одного з народних депутатів" порушили справу.

Юристи вважають, що тепер це не має сенсу, адже через зволікання з відкриттям справи шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачено. Сам депутат Халімон заперечує, що порушував закон.

21 липня експарламентар і аграрний бізнесмен Олег Дмитренко звернувся до НАБУ із заявою щодо Халімона. Він повідомив, що записував на диктофон зустрічі та телефонні розмови з депутатом і його довіреною особою підприємцем Сергієм Селютіним, які свідчать про те, що вони пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу в Чернігівській області в обмін на грошову винагороду - 40 млн гривень.

"Схеми" отримали від заявника ці плівки. З них зрозуміло, що зустрічі та телефонні дзвінки відбувались протягом липня. Халімон підтвердив факт цих зустрічей і дзвінків, але заперечив, що вимагав хабар, стверджуючи, що грошову винагороду йому пропонував сам заявник.

Детективи НАБУ вивчили записи і звернулись до Венедіктової з проханням порушити кримінальне провадження, в рамках якого збиралися зафіксувати ймовірний злочин депутата в офіційний процесуальний спосіб. Однак наступного дня детективи отримали відмову. У відповіді за підписом Венедіктової йшлося про те, що "на теперішній час відсутні визначені КПК України підстави для внесення відповідних відомостей до ЄРДР".

Як розповів журналістам Дмитренко, з того часу заступник голови фракції Халімон і посередник Селютін перестали виходити з ним на зв’язок.

Журналісти проаналізували записи, опитали учасників цих зустрічей та проаналізували події, які при цьому відбувались. Так, одна із зустрічей, на якій, зі слів Дмитренка, були присутні Халімон та його однопартієць Андрій Мотовиловець, відбулась 15 липня в Офісі президента. Судячи з записів, мова про гроші не йшла, водночас чоловік з голосом, схожим на голос Халімона, говорив: "...щоб нам з вами не псувати стосунки, оскільки ми живемо з вами в одному регіоні, і наші діти ходять разом в школу і таке".

Пізніше і Халімон, і Мотовиловець підтвердили, що така зустріч була. За словами нардепів, вони на ній обговорювали доведення до банкрутства держпідприємства "Івківці" на Чернігівщині.

Інша зустріч, зі слів заявника, відбулась 19 липня в ресторані "Петровський бровар" на Обухівській трасі, де говорили про розподіл врожаю "50 на 50", а також "30+10".

"Халімон розповідав мені, «ти даєш 40 мільйонів: 30 +10, 30 зараз і 10 потім, після збирання кукурудзи. 50/50, якщо хочете далі працювати». Вони ставлять свого директора, і ми будемо йому підзвітні, говорити й носити", – пояснив журналістам фрагмент спілкування Дмитренко.

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило про маніпуляції у виступі Венедіктової у Верховній Раді 15 вересня. Серед іншого, зазначалося, що генпрокурорка заявляла, що не отримала від НАБУ матеріалів щодо суддів Окружного адмінсуду Києва, які вона запитувала. У Бюро ж, навпаки, наголосили, що скерували генпрокурорці всі необхідні документи, проте реакції на них не отримали.