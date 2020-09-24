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Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича

 Андрій Любович наразі не звільнений з правоохоронних органів.

Венедіктова скоротила посаду свого заступника Любовича
Фото: Українська правда

Заступник генерального прокурора України Андрій Любович заявив, що його посада скорочена.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на коментар Любовича.

"Підтверджую, моя посада скорочена", - сказав заступник генпрокурора.

Любович наразі не звільнений з правоохоронних органів.

За інформацією "Української правди", останнім часом Любович та Венедіктова мали конфлікт. Зокрема, Любович погоджував підозри суддям Окружного адмінсуду у справі про захоплення влади і створення злочинної організації. Видання зазначає, що керівництво Офісу генпрокурора, ймовірно, "намагалось зірвати операцію НАБУ" стосовно суду. Потім Венедіктова позбавила Любовича впливу на справу ОАСК. 

Нагадаємо, Любовича призначили заступником генпрокурора у березні 2020. До цього Любович працював прокурором Донецької області. В Офісі генпрокурора Любович курував напрямок розслідувань ДБР, справи Майдану, порушення прав громадян з боку правоохоронців, злочинів військових. 

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