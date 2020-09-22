СБУ вилучила контрабанду на 204 млн гривень та розпочала 47 розслідувань щодо корупції на митниці

З початку року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.

З початку року Служба безпеки України вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 204 млн. гривень. Ці вилучення відбувалися, зокрема, у межах 38 досудових розслідувань, а фігурантам справ оголошені підозри за ст. 201 Кримінального кодексу України ("Контрабанда").

Серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо, інформує пресцентр СБУ.

Так, нещодавно СБУ затримала організатора каналу збуту вогнепальної зброї. Зловмисники замовляли комплектуючі на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Сервіси доставки надсилали їх в Україну, як спортивне спорядження. Тут зброю збирали і продавали на інтернет аукціонах.

Також Служба заблокувала вивезення контрабандою до Литви партії бурштину вагою 113,5 кг.

Фото: Пресцентр СБУ

Окрім вилучень і порушення справ щодо контрабанди, також застосовуються механізми штрафів і донарахування митних платежів. Зокрема, за цей період за матеріалами СБУ накладено майже 32 млн. штрафів, а 91,6 млн. гривень – сума додаткового мита, яке мають сплатити порушники.

СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митному кордоні. Наразі 53 особам повідомлено про підозру.

"Наприклад, незаконні схеми із розмитнення автомобілів були викриті на Поліській, Галицькій та Буковинській митницях. А співробітники постів «Чорноморськ» та «Одеса» Одеської митниці вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю", - сказано в повідомленні.

Також підозра оголошена в.о. начальника Житомирської митниці, який спричинив розтрату бюджетних коштів.

З початку 2020 року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.

Фото: Пресцентр СБУ

Нагадаємо, наприкінці серпня в Раді анонсували посилення відповідальності за контрабанду.