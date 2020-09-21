Вона тиснула на одного із суддів задля "правильної" постанови в адмінісправі із земельного питання.

Служба безпеки України викрила голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря в розмірі 3 тисячі доларів США.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови в адміністративній справі із земельного питання. За прийняття суддею "правильного" рішення голова суду передала 3 тисячі доларів США.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення Голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України", - зазначається у повідомленні.

Раніше СБУ викрила керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Через фірму-прокладку топчиновники УЗ розікрали понад 4 мільйони гривень.