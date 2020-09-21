Кримський активіст Мемедемінов вийшов на волю

Російський суд засудив блогера до 2,5 років колонії-поселення за опубліковані відео в інтернеті.

Засуджений судом РФ на 2,5 роки медіакоординатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін покарання і вийшов на свободу.

Про це повідомила пресслужба "Кримської солідарності".

"Засуджений на 2,5 року цивільний журналіст і медіа-координатор "Кримської солідарності" Наріман Мемедемінов відбув термін і вийшов на свободу", - йдеться в повідомленні.

Мемедемінова зустрічали в Ростовській області активісти та генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і консул Юрій Довгуля.

Чоловік відбував покарання у колонії-поселення №8 в Ростовської області.

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року російський суд засудив Мемедемінова до 2,5 року колонії-поселення. Блогера звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності.

За версією слідства, в 2013 році блогер записав три відео: про ісламську партію "Хізб ут-Тахрір", Рамадан і мечеті. Пізніше Крим окупувала Росія, де "Хізб ут-Тахрір" визнана терористичною організацією і заборонена. Слідство звинувачувало Мемедемінова в тому, що він не видалив відео. Претензії слідства також викликали два репости про "Хізб ут-Тахрір" і ситуацію в Сирії.

Прокуратура зажадала для Мемедемінова шість років позбавлення волі, але пізніше суд перекваліфікував обвинувачення з частини 2 статті 205.2 КК на частину 1 і призначив більш м'яке покарання.

На підтримку Нарімана Мемедемінова виступила Європейська Федерація журналістів, Національна спілка журналістів України, організації "КримСОС", Кримська правозахисна група та Центр громадянських свобод, Профспілка працівників незалежних ЗМІ Криму. Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав Мемедемінова політв'язнем.