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У США закликали Росію припинити війну на Донбасі і звільнити політв'язнів

США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України.

У США закликали Росію припинити війну на Донбасі і звільнити політв'язнів
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

З нагоди Міжнародного дня миру Посольство США в Україні закликало РФ припинити конфлікт на Донбасі та звільнити усіх незаконно ув'язнених українців.

Про це в офіційному Twitter Посольства США в Україні заявила тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

"У Міжнародний день миру ми закликаємо Росію зробити вибір на користь миру. Українці, як і люди у всьому світі, хочуть прожити свої життя у мирі та з повним визнанням своїх людських прав. Доки Росія не припинить конфлікту, який вона викликала і підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу і Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, якого заслуговують", - сказала Квін.

За її словами, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Росія також має звільнити всіх українців, яких вона незаконно ув’язнила в покарання за їхню мирну незгоду. США залишаються повністю відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на сході України та окупації Криму. Ми разом з українським народом підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначила тимчасовий повірений.

Нагадаємо, у лютому в шості роковини окупації українського Криму Росією, США знову заявили, що Крим - це Україна. У відповідній заяві держсекретаря Майка Помпео сказано, що США засуджують незаконні дії РФ у Криму і її постійні агресивні дії проти України.

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