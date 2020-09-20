У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення

До першої десятки не потрапили шестеро із представлених.

20 вересня у внутрішньому дворику Київського Національного університету імені Тараса Шевченка відбулася конференція Київської міської організації політичної партії "Слуга народу" з метою висування кандидатів у депутати Київської міської ради, кандидата на посаду Київського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Після презентації Ірини Верещук на посаду мера столиці від "Слуги народу" на сцену запросили - відповідно до оголошення диктора - "членів Київської команди партії". Зокрема, були озвучені 13 членів команди:

— Євгенія Кулеба - засновниця та громадський діяч "Місто-сад", відома як засновниця проекту Небесної сотні, парку "Шовковичний" у Слов’янську, дружина голови МЗС Дмитра Кулеби.

— Михайло Присяжнюк - телеведучий проекту "Один за всіх".

— Анна Маляр - юрист, голова Центру правових та кримінологічних досліджень, учасниця багатьох ток-шоу.

— Георгій Зантарая - дзюдоїст, учасник літніх Олімпійських ігор.

— Владислав Трубіцин - підприємець, меценат, займається підприємницької діяльністю ринку букіністики та у антикварно-мистецтвознавчій сфері.

— Юрій Федоренко - голова ГО "Твердиня". Був засновником і керівником ГО "СТОП свавіллю". Проходив військову службу за контрактом у Національній гвардії України. Старший інструктор з рукопашного бою роти спеціального призначення. Учасник бойових дій. Учасник АТО. На парламентських виборах 2019 кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу", №158 у списку.

— Віталій Селик - голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва".

— Андрій Вітренко - заступник міністра освіти та науки.

— Олена Говорова - спортсменка, легкоатлетка, призер Олімпійських ігор 2000 року.

— Ксенія Семенова - викладач Національного авіаційного університету, директор комунікацій YEP.

— Олексій Кисельов - доброволець, керівник ГО "Ветеранський справа".

— Ігор Брагін - президент Асоціації шеф-кухарів України.

— Микола Тищенко - народний депутат ВР фракції "Слуга народу".

У неофіційних коментарях Lb.ua очільники СН уточнювали: Миколу Тищенка на сцену було запрошено не як фігуранта списку, але як члена команди.

Через кілька годин на сторінці "Слуги народу" у фейсбуці з’явився офіційний список першої десятки кандидатів від партії до Київради, який відрізняється від раніше представленої команди:

1. Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО "Місто-сад".

2. Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту «Один за всіх».

3. Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча.

4. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації "Твердиня".

5. Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду "Культурні новації".

6. Лілія Пашинна, адвокатка.

7. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України.

8. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України.

9. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка («Ревізор», «Страсті за Ревізором»), голова Експертної ради Української телевізійної академії.

10. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

До першої десятки не потрапили наступні прізвища:

— Анна Маляр - юрист, голова "Центру правових та кримінологічних досліджень", учасниця телевізійних ток-шоу.

— Віталій Селик - голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва".

— Ксенія Семенова - викладач Національного авіаційного університету, директор з комунікацій бізнес-інкубатора YEP, організатор фестивалю Наукові пікніки.

— Олексій Кисельов - доброволець, керівник ГО "Ветеранська справа".

— Ігор Брагін - президент Асоціації шеф-кухарів України.

— Микола Тищенко — нардеп "Слуги народа".

Натомість у "десятці" з’явилися: букініст і меценат Владислав Трубіцин, адвокатка Лілія Пашинна, телевізійна продюсерка Вікторія Бурдукова та колишня міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.