Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"

Президент Володимир Зеленський закликав членів своєї команди до відповідальності. Про це глава держави написав у неділю у своєму телеграм-каналі.

"Прямо й жорстко хочу сказати всім своїм. Закінчуйте відмовлятися від відповідальності. Закінчуйте стелити собі соломку на випадок чогось непередбаченого. Закінчуйте готувати собі виправдання на майбутнє. У вас достатньо часу, щоб довести свою ефективність. Просто потрібно працювати в режимі «24/7» і постійно доводити людям свою корисність", - написав президент.

Зеленський закликав "не нити, не скаржитись, не ховатись, не жалітись" тих, хто збирався змінювати країну.

"Давайте показувати людям, що ми готові працювати та боротися. Боротися за те, щоб, усупереч традиційним змовам, отримати ще одну можливість обнулити старі «сірі еліти» на місцях. Це, звичайно, дуже важко", - зазначив глава держави.

Президент вважає, що треба "швидко виправити помилки та рухатись вперед".

Нагадаємо, у вересні із фракції "Слуга народу" виключили двох народних депутатів.

Приводом до виключення Гео Лероса став виступ з трибуни парламенту, у якому нардеп розкритикував Зеленського і сказав, що президент "злився зі старою системою". Раніше, у березні, Лерос спричинив скандал публікацією так званих "плівок Єрмака".

Нардепа Олександра Юрченка виключили із фракції через підозру у причетності до корупції.

Згідно соцопитування, рейтинг "Слуги народу" впав, але водночас партія залишається лідером на місцевих виборах.