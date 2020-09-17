Офіс президента відреагував на попередження про позбавлення України безвізу

В Офісі президента України відреагували на призначення Верховною Радою членів конкурсної комісії, які мають обрати керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), та попередження про можливе припинення дії безвізу для України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

В Офісі президента зазначили, що ухвалення постанови про визначення представників Верховної Ради до складу комісії, яка обиратиме керівника САП, відбулося "цілком у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії". Офіс Президента України "взяв це рішення до відома".

"Вважаємо беззаперечним, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури України. Для забезпечення такої незалежності, а отже, й інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України, САП та Вищого антикорупційного суду законодавством передбачені як особливі процедури добору керівників на адміністративні посади в цій системі, так і гарантії невтручання в їхню діяльність з боку будь-якої іншої гілки влади", - сказано в повідомленні.

В ОП нагадали, що проведення НАБУ негласних слідчих дій щодо попереднього керівника САП Назара Холодницького виявило ряд порушень з його боку. При цьому сам Холодницький перед цим пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору. Тому, вважають в ОП, "навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості".

"Закликаємо утриматися від надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від спекулятивних оцінок роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах. Шлях подолання корупції є також обов'язковою складовою для європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - йдетсья в повідомленні.

В ОП також вважають, що після зміни керівництва САП "повинні, нарешті, суттєво збільшуватися конкретні результати діяльності антикорупційної інфраструктури".

"Перш за все у вигляді беззаперечних обвинувальних судових вироків. Наголошуємо, що новий керівник САП – хто б ним не став після відбору комісією – має усвідомлювати все це на сто відсотків", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 вересня з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За дві попередні постанови парламент не набрав достатньої кількості голосів.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.

Сьогодні євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон зазначила, що Україна може втратити безвіз з Євросоюзом, оскільки "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".