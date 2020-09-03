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Рада відхилила постанову про призначення своїх представників до конкурсної комісії САП

Комісія повинна вибрати нового антикорупційного прокурора.

Рада відхилила постанову про призначення своїх представників до конкурсної комісії САП
Фото: Прямий

Верховна Рада в четвер відхилила постанову про призначення своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Проєкт постанови №3898 підтримав тільки 211 депутат при 226 мінімально необхідних.

До складу конкурсної комісії САП входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від парламенту. Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

У 2015 році Рада призначила туди Володимира Горбача, Катерину Левченко, Мері Батлер, Євгена Нищука, Володимира Філенка, Віталія Шабуніна та Віктора Шишкіна.

Парламенту пропонували замість них призначити у комісію таких людей:

  • Власову Ганну – професора кафедри права Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет", доктора юридичних наук, професора;
  • Гуджала Андрія – керуючого партнера адвокатського об’єднання "ГуДеГ";
  • Дрозда Олексія - начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента;
  • Куца Віталія - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора;
  • Навроцького В'ячеслава - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора;
  • Романюка Богдана – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента;
  • Соболя Євгена - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора.

Це вже друга невдала спроба парламенту змінити представників у конкурсній комісії САП. Попереднє голосування з дещо іншими кандидатами закінчилося відхиленням у середині липня.

Рада прокурорів заповнила свою квоту ще в червні. Це Роман Куйбіда, Нона Цоцорія, Драго Кос, а також Томас А. Фаєрстоун.

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. Але якщо Верховна Рада протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.

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