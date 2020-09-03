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Порошенко: "Отруєння Навального – доказ того, що для Путіна немає жодних «червоних» ліній"

Порошенко висловив сподівання на введення нових санкцій щодо Росії. 

Порошенко: "Отруєння Навального – доказ того, що для Путіна немає жодних «червоних» ліній"
Фото: eurosolidarity.org

Цинічний замах на вбивство проти лідера російської опозиції Олексія Навального із використанням хімічної зброї – це чергове підтвердження злочинної сутності Кремля. Це доказ того, що для Путіна немає жодних "червоних ліній", жодних моральних запобіжників. 

Таку думку висловив п’ятий президент України, лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко, повідомили у пресслужбі партії.

“Заради збереження влади та просування своїх неоімперських амбіцій російська влада готова вбивати будь-кого, хто становить загрозу путінському авторитарному режиму. Отруєння Навального – це ляпас апологетам перегляду відносин Заходу з Росією, відновлення «звичайного стану справ» та любителям пошукати прагнень до миру в очах Путіна”, - заявив Порошенко.

Він також висловив сподівання, що демократичний світ посилить санкційний режим проти Кремля.

Нагадаємо, що 20 серпня Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на швидкій відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення його за кордон, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було. Фахівці німецької клініки Charite, навпаки, були впевнені, що Навальний був отруєний

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". Вони припускали, що Навального могли отруїти тією ж речовиною.

Спецлабораторія збройних сил Німеччини провела токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, на прохання берлінської клініки "Шаріте", де він знаходиться на лікуванні. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи "Новачок".

Раніше Німеччина попередила Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального. Канцлер Ангела Меркель, коментуючи висновки експертів, заявила, що Навальний став жертвою злочину.

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