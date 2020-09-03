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Рада розблокувала ратифікацію меморандуму з ЄС на позику в 1,2 млрд євро

Депутати не підтримали постанову про скасування ратифікації. 

Рада розблокувала ратифікацію меморандуму з ЄС на позику в 1,2 млрд євро
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада України розблокувала ратифікацію меморандуму з Європейським Союзом на отримання позики в 1,2 мільярда євро.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Депутати не підтримали постанову №0063 про скасування закону про ратифікацію відповідного документа.

Постанову підтримали лише 48 парламентарів з 226 необхідних для ухвалення рішення.

Документ внесла до парламенту позафракційна депутатка Анна Скороход.

Нагадаємо, 1 вересня Верховна Рада відкрила четверту сесію IX скликання. Як розпочалася сесія - читайте в матеріалі LB.ua "Рада: старт со скандала".

23 липня Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про отримання макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, макрофінансова допомога буде витрачатися на підтримку макрофінансової стабільності України та продовження структурних реформ.

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