Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, БЕБ буде здійснювати заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування і використання фінансових ресурсів держави.

При цьому розслідування порушень, які віднесені до компетенції Бюроо, зможуть здійснювати виключно детективи БЕБ. Забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування.

Законопроектом також встановлено максимальну кількість працівників БЕБ - не більше 3 тис. осіб; визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень, їх особливий правовий і соціальний захист та умови оплати праці.

Також визначено процедуру конкурсного відбору директора БЕБ і його заступників: конкурсна комісія формується з шістьох осіб: трьох призначає Кабінет міністрів особисто, ще трьох - Кабмін призначає на підставі пропозицій донорів. Особи, які з 2010 по 2015 рік працювали в підрозділах правоохоронних органів, що займаються економічними злочинами, або в органах прокуратури не зможуть працювати в БЕБ.

Крім того, передбачена ліквідація податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки.

Нагадаємо, Державна фіскальна служба почала реструктуризацію в липні. Податкові та митні функції відійшли новоутвореним державним органам, проте залишилася податкова міліція. Вона продовжує працювати в ДФС до моменту створення нового органу, відповідального за боротьбу з фінансовими злочинами - Бюро фінансових розслідувань.