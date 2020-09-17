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СБУ з початку року відкрила понад пів сотні справ за держзраду

У більшості випадків розслідування стосується викритих агентів російських спецслужб.

СБУ з початку року відкрила понад пів сотні справ за держзраду
Фото: censor.net.ua

З початку 2020 року за матеріалами контррозвідки Служба безпеки України розпочала 52 кримінальні провадження за державну зраду. Ще 27 проваджень відкрито стосовно створення терористичної групи чи організації і по два - за диверсії, шпигунство і теракти.

У пресцентрі СБУ повідомляють, що у більшості випадків розслідування стосується викритих агентів російських спецслужб, які виконували розвідувально-підривну роботу проти України.

"Наприклад, державна зрада і теракт інкримінуються затриманому у квітні екскерівнику Центру спеціальних операцій «А» Валерію Шайтанову. Він перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ РФ і передавав йому розвідувальну інформацію, в тому числі про операції в районі АТО/ООС", - сказано в повідомленні.

Підозру про скоєння державної зради також повідомлено керівнику агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ. Колишнього українського військовослужбовця завербували, коли він перебував на окупованій Луганщині. А потім він та ще троє осіб збирали розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Волині.

Крім того, СБУ запобігла передачі секретної технічної документації про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі. Мешканця Луганщини, який виявився агентом російської спецслужби, затримали під час спроби передачі даних представникам ФСБ.

Загалом за матеріалами контррозвідки СБУ з початку 2020 року розпочато 221 кримінальне провадження.

Водночас за цей період за результатами розслідувань було винесено судові вироки 73 особам, у тому числі 21 – за державну зраду.

Зокрема, до 12 років позбавлення волі засуджено колишнього правоохоронця Олега Смородінова, який за завданням ФСБ здійснив вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора Івана Мамчура.

За вчинення теракту у Маріуполі, внаслідок якого загинув полковник СБУ Олександр Хараберюш, до 12 років позбавлення волі засуджено двох громадян України. Своє завдання вони отримали від представників контрольованого російськими спецслужбами так званого "ЦСО МДБ ДНР".

До 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ РФ, який у липні цього року планував підірвати ємності з аміаком на території ПрАТ "Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»".

За шпигунство засуджено до 10 років позбавлення волі громадянина КНР- професора Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії. Він збирав секретну інформацію з розробок об’єктів ОПК України.

Нагадаємо, 12 вересня СБУ затримала агента ФСБ, який заклав вибухівку на водозабірнику у Рівненській області.

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