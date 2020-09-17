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Фракція "Слуга народу" переносить засідання та очікує на ньому Єрмака і Кравчука

Також запросять главу МЗС Кулебу. 

Фракція "Слуга народу" переносить засідання та очікує на ньому Єрмака і Кравчука
Фото: president.gov.ua

Фракція "Слуга народу" переносить засідання з п'ятниці, 18 вересня, через хворобу віцепрем'єра-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територіій Олексія Резнікова.

Наступне засідання планується провести 28 вересня, повідомив голова фракції Давид Арахамія, пише "Інтерфакс-Україна".

Очікуюється, що в засіданні можуть взяти участь голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Дмитро Кулеба та очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Я думаю, що перенесемо. Наступний тиждень не пленарний, і в понеділок, я думаю, ми зберемо фракцію, запросимо додатково голову Офісу президента, міністра зовнішніх справ, пана Кравчука. У понеділок через понеділок", - повідомив Арахамія.

Він також додав, що у Резнікова ангіна, тому він попросив надати йому можливість одужати, оскільки на завтра віцепрем'єр запрошений на годину запитань до уряду.

Нагадаємо, що на годині запитань до уряду 18 вересня, крім Резнікова, планують заслухати в.о. Міністра освіти Сергія Шкарлета.

Представники фракцій у своїх виступах наголошували на необхідності роз’яснити ситуацію з різночитанням результатів перемовин на рівні радників країн "нормандського формату" та питання захисту вчителів в умовах зростання темпів розповсюдження коронавірусу в Україні.

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