Зеленський вимагає більше показових "посадок" корупціонерів

Президент Володимир Зеленський звернувся до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і закликав їх "працювати продуктивніше".

Про це він написав у фейсбуці.

"Сподіваюся також на те, що НАБУ, САП та Офіс Генерального прокурора все ж таки почують суспільство і тому працюватимуть значно швидше й продуктивніше для того, щоб викривати діяльність усіх шукачів вигод у владі. Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат. Конкретний. Чи ні? Чи ми забагато хочемо? Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це ж про вироки – про ті самі посадки, про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових «посадок». Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що винятків бути не повинно.

"Може, хтось не почув? Тому ще раз. Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі. Бо нема більше «криш», прикриття, адміністративних можливостей", - додав президент.

Він також зазначив, що скасуванням у 2019 році кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, фактично було "амністовано тисячі корупціонерів".

"Коли ми йшли на вибори, ми обіцяли народу, що старі корумповані часи закінчаться. Що винятків не буде, особливих нема, виправдання не приймаються. Забули? Так швидко? Чому досі хтось вважає, що він особисто може спробувати стати «винятком» з цієї обіцянки та поводитися настільки зухвало? Хочу, щоб усі посадовці, всі депутати уважно ще раз подивилися на себе, на свої справи й затямили – за хабарництво буде дуже боляче", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня Вищий Антикорупційний суд ухвалив п'ятий тюремний вирок - ексдиректор підприємства "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" отримав 8 років тюрми за розтрату 8,6 млн гривень.

У червні цього року ВАКС виніс перший вирок з ув'язненням і засудив депутата Київради Олександра Мефодія до п'яти років позбавлення волі.

1 червня Зеленський підвищив статус Нацради з питань антикорупційної політики й очолив її.