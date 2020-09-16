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Разумков розповів, що деякі депутати їздять на роботу на маршрутках та скаржаться на музику

Прізвища цих депутатів він не назвав.

Разумков розповів, що деякі депутати їздять на роботу на маршрутках та скаржаться на музику
Фото: Анна Стешенко

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що деякі депутати їздять на роботу на маршрутках.

Про це повідомляє УНІАН.

На питання, чи покращиться ситуація із завантаженістю транспортом урядового кварталу, якщо заборонити депутатам користуватися автомобілями, Разумков відповів "ні".

"Я думаю, що ні, тому що багато хто їздить з водіями, і вони не залишають машини. Є ті, хто приїжджає на громадському транспорті. Це не байки, це реальність", - зазначив Разумков.

Однак прізвища цих депутатів він не назвав.

"І це навіть не один, не два, не три народних депутата. Дійсно, користуються громадським транспортом", - сказав Разумков. Він також навів приклад, що одна депутатка "дуже скаржилася на ту музику, яка звучить в маршрутках".

Нагадаємо, у лютому у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №3006, який пропонує заборонити акустичне насильство у транспорті у зв'язку з інцидентом, коли водій автобуса відмовився вимкнути російський серіал і висадив волонтерів посеред траси.  

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