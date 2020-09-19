​​В Офісі президента озвучили умови проведення виборів в ОРДЛО

Проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає сайт ОП.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи збирається Верховна Рада вносити зміни до постанови про призначення місцевих виборів в Україні, яка начебто гальмує подальше просування в переговорах, як про це сказав представник російської сторони Дмитро Козак, Єрмак заявив, що лише український парламент має повноваження ухвалювати ті чи інші закони та постанови.

«Ні політики в Україні, ні тим паче політики ззовні не можуть щось обіцяти, говорити, що щось буде прийнято», – сказав він.

Єрмак підтвердив, що постанова про місцеві вибори, яку ухвалила Верховна Рада, справді спричиняє складнощі у мінському переговорному процесі.

«Але коли ми зустрічалися в Берліні, я поінформував представників «нормандської четвірки» про те, що дійсно сьогодні у Верховній Раді зареєстрована постанова щодо змін до постанови про проведення місцевих виборів. Вона внесена депутатом Качурою, і коли це визначить Верховна Рада, вона потрапить у залу, і там буде вирішуватися її доля», – заявив керівник Офісу президента.

«Якщо ви запитаєте мою особисту позицію, то я вважаю, що рішення повинно бути ухвалено відповідно до інтересів нашої держави, до зобов’язань, які є, до норм міжнародного права. Яке воно буде – це вирішуватиме Верховна Рада», – додав він.

За словами Єрмака, у нього немає жодного сумніву, що Зеленському протягом своєї каденції вдасться закінчити війну на Донбасі.

Нагадаємо, очільник ОП розраховує на те, що Верховна Рада внесе зміни до постанови про призначення місцевих виборів.