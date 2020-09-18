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АМКУ зобов'язав постачальника тепла і гарячої води в Києві зробити перерахунок тарифів

Підприємство має переукласти договори з киянами.

АМКУ зобов'язав постачальника тепла і гарячої води в Києві зробити перерахунок тарифів
Фото: EPA/UPG

Антимонопольний комітет України зобов’язав ТОВ «Євро-Реконструкція» зменшити тарифи та зробити відповідні перерахунки для 300 тисяч киян, яким компанія надає тепло і гарячу воду. Про це повідомив народний депутат від «Батьківщини», кандидат у мери Києва Олексій Кучеренко.

«Наші спільні зусилля та звернення до уряду, НКРЕКП та Антимонопольного комітету призвели до потужного результату. Як ми вам і говорили – «Євро-Реконструкція» здійснювала завищені нарахування і тепер зобов’язана зробити перерахунок і повернути гроші киянам! Це дуже знакова перемога!» – зазначив Олексій Кучеренко у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, підставою для зниження тарифу на тепло стало значне здешевшання газу на світових ринках.

На сайті Антимонопольний комітету зазначено, що підприємство «Євро-реконструкція» має зробити перерахунок плати за тепло і гарячу воду за минулий опалювальний сезон, а надалі – переукласти договори з киянами й постачати свої послуги за зниженими тарифами.

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