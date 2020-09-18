Аваков: Лукашенко "звихнувся на своїй владі" і "верзе нісенітницю"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на останні заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У своєму фейсбуці глава українського МВС висловив припущення, що Лукашенко "зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Верзе суцільну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна".

Арсен Аваков наголосив на тому, що Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. "Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.

Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі", - зазначив міністр.

"Так що - попийте водички, пане Лукашенко - заспокойтеся. Українці - друзі білорусам - не маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду в своєму оці", - порадив президентові Білорусі Аваков.

Напередодні ввечері президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.

16 вересня Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі.

17 вересня Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.