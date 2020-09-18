Справа Юрченка доводить, що правоохоронна система керується в ручному режимі, – адвокати Порошенка

Влада намагається сформувати правоохоронну систему за лекалами, коли силові структури виконують чіткі політичні замовлення вищого керівництва держави. Про це заявив адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань. Демонстрвцією цього правозахисник вважає ситуацію з притягненням до відповідальності нардепа з фракції «Слуга народу» Юрченка.

«...Негайно після виступу і коментаря Президента України міняється позиція Офісу Генерального прокурора, і сумніви про докази, які були зібрані НАБУ, змінюються на предявлення підозри. Це абсолютна ганьба для України. Це наслідування прикладу «русского мира», гримаси якого ми зараз бачимо у Білорусі. Ми сподіваємося, що Україна – не Росія, і Україна за цими лекалами жити не буде. А всі, хто намагаються збудувати тут аналог «русского мира», понесуть відповідальність відповідно до закону», – наголосив Головань.

При цьому він нагадав про 56 «сфабрикованих справ проти Порошенка», а також заяви першого заступника Директора ДБР, колишнього адвоката Януковича Олександра Бабікова про наміри конфіскувати картини з родинної колекції Порошенків.

«Коли картини були завезені в Україну, все чітко задекларовано і є документи в ДБР. Ми вважаємо, що Бабіков вводить вас в оману. Він безумовно вважає, що частина людей йому віритиме. Він вважає, що частині людей це сподобається, сподобається чути, як керівник ДБР каже, що в Порошенка можуть щось конфіскувати. Напевно будуть люди, які в це повірять і яким це сподобається, але важливо розуміти, що це неправда», – зазначив ще один адвокат Порошенка Ілля Новіков.

За словами адвоката, це свідчить про те, що ДБР має намір у найближчі місяці витратити декілька мільйонів чи десятків мільйонів гривень на розслідування, «яке має всі ознаки політичного, всі ознаки такого, яке координується з Офісом президента і безперспективне з точки зору результату».

«Відповідно до судових рішень і до рішень апеляційного суду вже було встановлено факт, по-перше, незаконного штурму і обшуку музею Гончара. Було встановлено незаконність арешту колекції картин, що належать подружжю Порошенків. Однак люди, які були причетні до цього злочину, не були притягнуті до відповідальності. Натомість ДБР спільно з одіозним Печерським судом, що є незаконно, повторно арештувало ці картини. Але я думаю що доля цього повторного арешту буде така ж сама як і доля минулого», – переконаний ще один адвокат Ігор Головань.

Він додав, що справи, сфабриковані проти Порошенка, зрештою закриваються за відсутністю події злочину.

«Закривалися вони за відсутністю події злочину, були зібрані докази того, що жодної події злочину не було. Скасування постанов про закриття кримінальних проваджень – чомусь Печерським судом міста Києва, хоча ці провадження мав би розглядати Шевченківський суд. Ми маємо абсолютну протиправну і беззаконну зв’язку, яка керується на наше глибоке переконання вже третім представником команди Портнова, який посів відповідну посаду в Офісі президента», – зазначив Ігор Головань.