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"УДАР" офіційно висунув Кличка кандидатом у мери Києва

Партія йде на вибори самостійно.

"УДАР" офіційно висунув Кличка кандидатом у мери Києва
Фото: kiev.klichko.org

Київська міська місцева організація політичної партії "УДАР Віталія Кличка" висунула лідера партії Віталія Кличка кандидатом на посаду мера Києва.

Таке рішення ухвалили на зборах міської організації політичної сили, інформує пресслужба політсили

Також на зборах висунуть кандидатів у депутати Київської міської ради за списком партії та списками в мажоритарних округах столиці.

16 вересня партія "Європейська солідарність" оголосила про підтримку кандидатури чинного мера Києва, зазначивши, що він реалізовував політичний курс Петра Порошенка. Крім того, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який раніше заявляв про намір балотуватися в мери столиці, заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру.

Після цього мер Києва Віталій Кличко наголосив, що його партія "УДАР" іде на місцеві вибори самостійно і не має наміру об'єднуватися з іншими політсилами.

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