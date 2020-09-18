Єрмак заперечив таємні домовленості з Росією та назвав вигадкою кейс "вагнерівців"

Він запевняє, що ніяких таємних угод з РФ немає і не може бути, а кейс з "вагнерівцями" - історія, яка вигадана з самого початку і до кінця.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав "конспірологією" заяви колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана про начебто досягнення таємних угод між керівництвом України та Росії.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Це з області конспірології ... Ніяких таємних угод з РФ немає і не може бути. Не маю стільки часу, що подивитися інтерв'ю", - сказав Єрмак.

Він також назвав вигадкою інформацію щодо операції по захопленню бійців ПВК "Вагнер".

"Детективна історія, яка вигадана з самого початку і до кінця. Взяти кілька фактів з реальності, додати художню вигадку і створити масштабну історію, яка вражає ... Якщо ви подивитеся на дати, то саме після публікації Бутусова Путін заявив про спецоперацію США і України", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". Україна клопотала про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Але Білорусь майже всіх "вагнерівців" віддала Росії - 32 з 33 затриманих бойовиків. Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю інформацію заперечили. 15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

Ексочільник ОП Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону 9 вересня заявив, що іноземні спецслужби вірять у існування домовленості між Україною і Росією про спільні поступки. За його словами, цей план нібито був складений за підсумками переговорів нинішнього голови ОП Андрія Єрмака з російською стороною.

14 вересня ДБР допитало Богдана щодо озвученої ним інформації. Втім за результатами допиту з’ясувалося, що Богдан не має доказів на підтвердження своїх слів про можливі контакти представників українських та російських органів влади.