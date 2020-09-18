США відреагували на незаконні вироки російського суду кримським татарам

Сполучені Штати засуджують політично мотивовані й невиправдані вироки кримськотатарським журналістам і громадським активістам, винесені судом в Ростові-на-Дону.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні.

"Ми засуджуємо політично мотивоване й невиправдане засудження Росією 7 кримськотатарських журналістів і громадських активістів до тюремного ув'язнення. Росія має припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони та корумповані судові процеси, а також припинити незаконну окупацію Криму. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 вересня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 7 осіб, заарештованих на Кримському півострові 7 липня 2020 року, в тому числі кримськотатарського активіста і координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва. Сукупно їх засудили до 110 років колонії суворого режиму. Восьмого фігуранта справи "другої бахчисарайської" групи "Хізб ут-Тахрір" Ернеста Аметова виправдали та звільнили з-під варти.

У Європейському Союзі заявили, що не визнають застосування російського законодавства в Криму та місті Севастополі, оскільки воно є незаконним згідно з міжнародним правом, а також передачу громадян України з Криму до судів у Росії.

ЄС закликає Росію скасувати ці рішення та негайно звільнити всіх незаконно затриманих українців.