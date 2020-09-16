Ростовський суд оголосив вирок "другій бахчисарайській групі "Хізб ут-Тахрір"

Невинним визнали тільки одного з восьми фігурантів.

Ростовський "Південний окружний суд" оголосив вирок кримським татарам з "другої бахчисарайської" групи "Хізб ут-Тахрір".

Сімох учасників засудили сукупно до 110 років колонії суворого режиму. Восьмого фігуранта справи Ернеста Аметова виправдали та звільнили з-під варти, повідомила у Facebook Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Російські прокурори домоглися незаконного ув’язнення кримських татар за злочин, який ними не скоєно. Наші громадяни отримали максимальні строки відбування покарання у колонії суворого режиму: Марлен Асанов – 19 років, Мемет Белялов – 18 років, Сервера Мустафаєва – 14 років, Едем Смаїлов – 13 років, Сайран Саліев – 16 років, Тимур Ібрагимов – 17 років, Сервер Зекер'яєв - 13", - повідомила вона.

Асанова, Белялова та Ібрагімова суд назвав організаторами осередку організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена на території РФ та окупованого нею Криму і вважається терористичною.

Решту визнали учасниками організації.

Денісова підкреслила, що країна-агресор не збирається припиняти терор стосовно кримських татар та інших незаконно утримуваних громадян України, порушуючи норми міжнародного права та міжнародні договори, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Загальної декларації прав людини.

"Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипкорпусу змусити РФ припинити незаконні затримання та судилища незаконно ув’язнених громадян України та повернути їх на Батьківщину", - оголосила Уповноважена з прав людини.

Нагадаємо, що у травні 2018 в Криму затримали координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Захисники заарештованих і засуджених у справі "Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування релігійно вмотивованими.

Докладніше про справу читайте в матеріалі "Второе бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир": российский суд нарушает права и свободы фигурантов" на LB.ua.

На думку російського правозахисного медіапроєкту "ОВД-инфо", членів осередків релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", яку в 2003 році було визнано в Росії терористичною, засуджують лише за те, що вони зустрічаються і читають релігійну літературу. Після окупації Криму почалися масові затримання кримських татар, які належать до цієї релігійної організації.