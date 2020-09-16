Офіс президента закликав Білорусь "не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників"

Офіс президента вважає, що білоруська влада непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває чутки, що український кордон лишається відкритим з Білоруссю, через що в Україну намагається потрапити велика кількість паломників-хасидів.

Станом на сьогодні на кордоні України та Білорусі перебувають близько 2000 паломників, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Зазначається, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

"Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - йдеться у повідомленні.

В ОПУ підкреслили, що "особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин".

"Також вважаємо, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах", - підсумували в Офісі президента.

Нагадаємо, що на час паломництва хасидів в Умань у місті з 15 до 21 вересня посилили карантин. Район паломництва облаштували КПП, заборонено масові релігійні та культурні заходи за участю більше 1 особи на 10 квадратних метрів будівлі або території.

На початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Торік у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників.

15 серпня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав центральну владу не допустити приїзду хасидів в Умань, оскільки це може погіршити епідситуацію в країні. Він закликав втрутитися в ситуацію президента.

Уряди України та Ізраїлю виступили із спільною заявою, в якій закликали паломників утриматися від відвідування Умані на свято Рош га-Шана.

Незважаючи на це в Україну намагаються потрапити тисячі хасидів-паломників. Ушосте проголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання "зеленого коридору" для євреїв-хасидів, які не можуть з Білорусі потрапити на українську територію.

Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар’є Дері 15 вересня звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням пропустити на територію України паломників-хасидів, які перебувають на кордоні з Білоруссю.

Окрім білоруського кордону, паломники намагають потрапити в Україну і через інші пункти пропуску.

В'їзд іноземців в Україну заборонений до 28 вересня у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус. Для громадян Білорусі діють преференції через складу ситуації в країні.