У передмісті Хмельницького ввечері 15 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового авто, внаслідок якої постраждало 8 осіб.

Про це інформує пресцентр МВС.

Аварія сталася 15 вересня близько 18:00 на автодорозі сполученням "Чернівці - Житомир".

"У передмісті зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 під керуванням 50-річного водія, який рухався за приміським маршрутом сполученням "Хмельницький - Карпівці", та автомобіль TESLA під керуванням 31-річного хмельничанина. Внаслідок ДТП попередньо 7 пасажирів автобуса та водій "Тесли" отримали тілесні ушкодження, ступінь важкості яких встановлюється", - сказано в повідомленні.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій інформує, що рятувальники на місці ДТП відімкнули акумуляторні батареї транспортних засобів, аби запобігти загорянню, водночас надавши допомогу медикам у транспортуванні потерпілих до карет швидкої.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

У серпні у Львівській області в ДТП з легковиком і рейсовим автобусом загинула людина, ще двоє травмовані.