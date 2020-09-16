В Москві заперечили готовність до зустрічі "нормандської четвірки", Київ вимагає пояснень

В МЗС пояснили, що Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту, а про принципову готовність його учасників зустрітися.

Заступник голови МЗС Росії Андрій Руденко заперечив готовність Росії до проведення саміту "нормандської четвірки" на найвищому рівні.

Про це він сказав в коментарі РІА Новини.

Раніше президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом анонсував ще одну зустріч політичних радників голів держав протягом найближчих 10 днів, після якої вже повинна бути зустріч лідерів "нормандської четвірки". Він також висловив впевненість у тому, що усі лідери підтверджують готовність до зустрічі.

"Я скажу, що це неправда. І на переговорах радників і політрадників в Берліні минулої п'ятниці Дмитро Миколайович Козак чітко сказав, що підстав для проведення нового саміту поки немає", - сказав Руденко.

Зі свого боку пресслужба українського МЗС повідомила, що Міністерство закордонних справ України вимагає від РФ роз'яснення щодо заяви російського заступника міністра МЗС Андрія Руденка про перспективи проведення чергового саміту керівників чотирьох держав в нормандської форматі.

"Якщо заява Андрія Руденка є чітким сигналом, що Кремль принципово не зацікавлений в проведенні саміту лідерів N4, це ставить під сумнів налаштованість Російської Федерації врегулювати конфлікт. Очевидно, що сьогоднішній недостатньо дипломатичний і кілька емоційний коментар заступника міністра закордонних справ РФ вимагає додаткових роз'яснень позиції російської боку як учасникам Нормандського формату, так і міжнародній спільноті", - йдеться в повідомленні.

В МЗС пояснили, що Зеленський говорив не про конкретну дату проведення наступного саміту лідерів "Нормандського формату", а про принципову готовність його учасників зустрітися.

Нагадаємо, 11 вересня у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн нормандського формату. Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що головним результатом переговорів є домовленість про продовження режиму "тиші" на Донбасі.