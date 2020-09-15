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ОБСЄ зафіксувала на Донбасі десятки метрів нових траншей та укріплень бойовиків

Нові траншеї зафіксували поблизу Зайцевого, Молодіжного, Золотого, Докучаєвська.

ОБСЄ зафіксувала на Донбасі десятки метрів нових траншей та укріплень бойовиків
Фото: EPA/UPG

Збройні формування Російської Федерації під час "всеосяжного перемир'я" риють нові траншеї та укріплюють позиції.

Про це повідомила пресслужба Операції об'єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

"За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 14 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано низку порушень з боку російсько-окупаційних військ. Так, на не підконтрольній урядові України території було помічене проведення інженерних робіт зі створення нових та укріплення наявних позицій", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нові траншеї зафіксували поблизу Зайцевого, Молодіжного, Золотого, Докучаєвська.

"Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко показують порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню, зокрема п.1 про заборону на наступальні та розвідувально-диверсійні дії", - заявили в ООС.

Нагадаємо, на початку вересня в ООС заявляли, що Росія систематично порушує "всеосяжне перемир'я".

Також станом на 3 вересня місія ОБСЄ виявила більш ніж 900 порушень "всеосяжного перемир'я" на Донбасі. Йдеться про 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл.

Раніше повідомлялося, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції розміщено додатковий контроль за припиненням вогню.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

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