​Слідство розглядає чотири версії побиття Балуха, - Сущенко

Слідство розглядає чотири основні версії побиття колишнього політв’язня Кремля Володимира Балуха: нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомив колишній політв’язень Кремля та журналіст Роман Сущенко.

"Сьогодні запросили до слідчого відділу поліції дати свідчення у справі нанесення/отримання тяжких тілесних ушкодждень Володимиру Балуху. Запитання були по суті. Слідство цікавили найдрібніші деталі. Судячи по змісту запитань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події. Розглядаються чотири основні версії. Нещасний випадок, хулігантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень Володимиру", - написав він.

Сущенко зазначив, що окремі обставини інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію теж не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються.

Триває судово-медична експертиза, і від її висновків залежить успіх розслідування.

"На жаль, медична картка та інші дані Володимира Балуха залишилися в окупованому Криму і їх відсутність ускладнює з'ясування важливих фізичних відомостей, які могли би пролити світло у справі. Не додає оптимізму для об'єктивного розслідування та обставина, що у ніч з 7 на 8 вересня у Києві була злива. Її наслідки значно ускладнили отримання необхідних речових та інших доказів", - розповів Сущенко.

Однак, за його словами, слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. равоохоронці чекають, коли Балух прийде до тями і зможе дати свідчення.

Нагадаємо, вранці 8 вересня Балуха знайшли побитим. У нього зламані рука та ключиця. Офіс Президента заявив, що "вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня" та вимагає від Нацполіції швидкого та повного розслідування цього злочину. Крім того, в ОП зазначили, що поки що немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив.

В Нацполіції також розповіли про деталі побиття Балуха. На 14 вересня його стан залишався стабільно важким.

Раніше стало відомо, що "Європейська Солідарність" запропонувала Балуху балотуватися від політсили на місцевих виборах.