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Wizz Air до кінця березня 2021 року скасував понад 10 маршрутів з України

Деякі напрямки також призупинено до кінця жовтня. 

Wizz Air до кінця березня 2021 року скасував понад 10 маршрутів з України
Фото: alexcheban.livejournal.com

Угорський лоукост Wizz Air скасував 12 маршрутів до кінця березня 2021 року. Також деякі напрямки призупинено до кінця жовтні.

Авіакомпанія наразі не коментує скасування такої великої кількості рейсів, пише Lowcostavia.  

"Змін зазнали рейси з усіх міст України. Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника проведений Lowcostavia.com.ua, Wizz Air скасував до кінця березня 2021 року 12 рейсів з України: з Києва в Афіни, Салоніки та Нюрнберг, зі Львова в Ларнаку та Будапешт, з Харкова в Катовіце та Будапешт, з Запоріжжя у Вільнюс, Дортмунд та Будапешт. Рейси з Одеси в Берлін та Будапешт будуть виконувати ще до кінця жовтня і тоді теж скасують до березня", - йдеться в повідомленні.

Скасовані до кінця березня 2021 року рейси:

  • Київ – Афіни
  • Київ – Салоніки
  • Київ – Нюрнберг
  • Львів – Ларнака 
  • Львів – Будапешт
  • Харків – Катовіце
  • Харків – Будапешт
  • Запоріжжя – Вільнюс
  • Запоріжжя – Дортмунд
  • Запоріжжя – Будапешт
  • Одеса – Берлін скасовано з 23 жовтня
  • Одеса – Будапешт скасовано з 24 жовтня

До кінця жовтня скасовано:

  • Київ – Ларнака (до 26 жовтня)
  • Київ – Катовіце скасовано (з 18 вересня до 26 жовтня)
  • Львів – Вільнюс (до 22 жовтня)
  • Львів – Катовіце (до 26 жовтня)
  • Харків – Дортмунд (з 25 вересня до 26 жовтня)
  • Харків – Краків (з 25 вересня до 27 жовтня)
  • Одеса – Абу-Дабі перенесено старт на 25 жовтня
  • Одеса – Вроцлав (до 26 жовтня)
  • Одеса – Гданськ (до 26 жовтня)
  • Одеса – Катовіце (до 26 жовтня)
  • Одеса – Братислава(до 26 жовтня)
  • Запоріжжя – Вроцлав (до 27 жовтня)
  • Запоріжжя – Гданськ (до 27 жовтня)
  • Запоріжжя – Краків (до 27 жовтня).

Нагадаємо, що 18 червня найбільша лоукост авіакомпанія в Центральній і Східній Європі Wizz Air оголосила про відновлення роботи своєї бази в Міжнародному аеропорту "Київ" і перельотів з України в Угорщину, Німеччину, Данію, Естонію, Грецію і Великобританію.

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