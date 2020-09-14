На Донеччині поліцейські рятували кошеня і знайшли у покинутому гаражі гранати

На Донеччині поліцейські Добропілля виявили в покинутому гаражі гранати.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
До правоохоронців звернулися місцеві жителі за допомогою щодо порятунку кошеня, яке залізло до гаража і не могло вибратися. Відгукнувшись на прохання громадян, поліцейські розшукали власника гаража. Кошеня визволили. А під час огляду будівлі співробітники поліції помітили всередині гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.
56-річний власник приміщення повідомив, що не користувався гаражем вже кілька років і не може пояснити походження боєприпасів. Його свідчення будуть перевірені під час досудового розслідування.
Гранати вилучено і направлено на експертизу.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі 37-річний чоловік посеред вулиці підірвався на гранаті. Він отримав травми рук та ніг.