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На Донеччині поліцейські рятували кошеня і знайшли у покинутому гаражі гранати

Боєприпаси направили на експертизу.

На Донеччині поліцейські рятували кошеня і знайшли у покинутому гаражі гранати
Фото: http://police.dn.ua

На Донеччині поліцейські Добропілля виявили в покинутому гаражі гранати.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

До правоохоронців звернулися місцеві жителі за допомогою щодо порятунку кошеня, яке залізло до гаража і не могло вибратися. Відгукнувшись на прохання громадян, поліцейські розшукали власника гаража. Кошеня визволили. А під час огляду будівлі співробітники поліції помітили всередині гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

56-річний власник приміщення повідомив, що не користувався гаражем вже кілька років і не може пояснити походження боєприпасів. Його свідчення будуть перевірені під час досудового розслідування.

Гранати вилучено і направлено на експертизу.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 37-річний чоловік посеред вулиці підірвався на гранаті. Він отримав травми рук та ніг.

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