У вівторок в Україні без опадів, до +29

У вівторок, 15 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +23...+25 градусів.
У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.
На сході невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.
На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +27...+29 градусів.
У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +25...+27 градусів.