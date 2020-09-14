У вівторок в Україні без опадів, до +29

Нічна температура повітря опуститься до +10.

У вівторок, 15 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +23...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.

На сході невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, удень +25...+27 градусів.