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Місцеві вибори: у Донецькій області відкрили два кримінальні порушення

Невідомі у Маріуполі пошкодили агітаційний намет, у Мар'їнці - двері до громадської приймальні депутата.

Місцеві вибори: у Донецькій області відкрили два кримінальні порушення
Фото: dtp.kiev.ua

У Донецькій області відкрили два кримінальні порушення, пов’язані з місцевими виборами. Про це повідомили на сайті обласної поліції.

12 вересня до поліції Маріуполя надійшло повідомлення про те, що на перехресті проспектів Миру та Будівельників група осіб пошкодила намет і агітаційні листівки однієї з політичних партій.

Інше порушення сталося у Мар’їнці у ніч на 13 вересня. У приміщенні приймальні депутата спрацювала сигналізація.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Невідомі розбили скло вхідних пластикових дверей. 

Обидві події кваліфікували за ч.1 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення правопорушень. За обома фактами триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів. Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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