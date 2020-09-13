Прикордонники затримали українця, який легкомоторним літаком перевозив цигарки у Румунію.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловік у ніч з 11 на 12 вересня здійснив чотири польоти у Румунію з контрабандою на борту. Він порушив перетин кордону не вперше. Для цього облаштував злітно-посадковий майданчик у Чернівецькій області.

Контрабандиста затримали за місцем його проживання - у селищі Хлистунівка на Черкащині. Надлегкий літак типу "Zenith" без бортового номера вилучили.

Правоохоронці кваліфікують порушення за ст 334 "Порушення правил міжнародних польотів" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті контрабандисти хотіли перекинути цигарки за кордон за допомогою катапульти.