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У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі

Поліція затримала нападників за кілька годин.

У Львові двоє хлопців насмерть побили 70-річного чоловіка, ще один - у комі
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

У Львові двоє хлопців 16 та 18 років жорстоко побили двох чоловіків. Одни із них - загинув, інший перебуває у комі. Про це повідомили в обласній поліції.

12 вересня близько 17.00 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. 

В іншій кімнаті цієї ж будівлі перебував ще один чоловік з чисельними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 70-річний львів'янин. Інший потерпілий – 64-річний мешканець Львова, зараз він перебуває у комі. 

"Тілесні ушкодження загиблий та його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Завдяки профісійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку встановили особи та затримали 16-річного львів’янина та мешканця Жовківщини віком 18 років, причетних до вчинення цього злочину", – розповів очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Раніше у Львові чоловік погрожував підірвати гранату у спортивному центрі.

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